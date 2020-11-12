Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 126 793+670 018

В Петербурге предложили на час продлить время продажи алкоголя

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский парламент обсудит инициативу о продлении времени продажи алкоголя на час - до 23:00, сообщил "Интерфаксу" в четверг председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

"Речь идет о предложении, которое было озвучено в рамках рабочей группы по авторским барам. Сейчас мы получаем много жалоб на незаконную торговлю алкоголем после 22:00. С одной стороны, продление времени могло бы снять этот вопрос. Мы изучили опыт Москвы в этом вопросе, там продажа алкоголя разрешена до 23:00", - отметил депутат.

В РоссииДопустимую площадь баров в Петербурге готовы снизить до 20 кв.мЧитать подробнее

Инициативу планируется рассмотреть на заседании парламентского комитета по законодательству. Если ее поддержат, изменения предлагается ввести на полгода или год, чтобы оценить эффект.

"У нас есть мнение губернатора, который в целом положительно оценивает инициативу, но все нужно дополнительно обсуждать и оценивать", - подчеркнул Четырбок.

Ограничение на время розничной продажи алкоголя было введено в Санкт-Петербурге в 2010 году. В настоящее время разрешено торговать спиртным с 11:00 до 22:00.

В 2018 году Законодательное собрание Петербурга полностью запретило продажу алкоголя в день праздника выпускников "Алые паруса".

Петербург

Новости по теме

Новости

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

В школе Кронштадта произошло массовое отравление учеников

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

Россия приняла ответные санкции по "делу Навального"

В горизбиркоме Петербурга не стали комментировать слухи об отставке председателя комиссии

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет
Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');