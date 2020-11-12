В Петербурге предложили на час продлить время продажи алкоголя

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский парламент обсудит инициативу о продлении времени продажи алкоголя на час - до 23:00, сообщил "Интерфаксу" в четверг председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

"Речь идет о предложении, которое было озвучено в рамках рабочей группы по авторским барам. Сейчас мы получаем много жалоб на незаконную торговлю алкоголем после 22:00. С одной стороны, продление времени могло бы снять этот вопрос. Мы изучили опыт Москвы в этом вопросе, там продажа алкоголя разрешена до 23:00", - отметил депутат.

Инициативу планируется рассмотреть на заседании парламентского комитета по законодательству. Если ее поддержат, изменения предлагается ввести на полгода или год, чтобы оценить эффект.

"У нас есть мнение губернатора, который в целом положительно оценивает инициативу, но все нужно дополнительно обсуждать и оценивать", - подчеркнул Четырбок.

Ограничение на время розничной продажи алкоголя было введено в Санкт-Петербурге в 2010 году. В настоящее время разрешено торговать спиртным с 11:00 до 22:00.

В 2018 году Законодательное собрание Петербурга полностью запретило продажу алкоголя в день праздника выпускников "Алые паруса".