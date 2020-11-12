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Росстандарт сможет проверять АЗС в режиме "тайного покупателя"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с 1 июля 2021 года сможет проверять автозаправки в режиме "тайного покупателя", сообщил заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.

"Принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля. Он позволит нам как органу госконтроля осуществлять проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно без предупреждения пришли (на АЗС - ИФ), отмерили, и по качеству, и по количеству топлива и, соответственно, выявили нарушения", - сказал Кулешов в эфире "прямой линии" о качестве моторного топлива на "Авторадио".

По его словам, Росстандарт получает жалобы от граждан по поводу недолива топлива на АЗС. "Действительно, достаточно много поступает жалоб на недоливы от граждан, которые и подтверждаются, и не подтверждаются - только 500 таких жалоб за год поступило. И по качеству тоже жалобы поступают. Но здесь отрадно, что вопрос качества мы достаточно эффективно за последние годы решили", - сказал Кулешов.

По его словам, проверки Росстандарта выявляют нарушения с недоливом топлива в 20% случаев. "Но надо понимать, что сегодняшнее законодательство не до конца для нас эффективно, мы проверяем, заранее предупредив об этом организацию. И даже в таких случаях все равно умудряются недоливать", - отметил Кулешов.

Он отметил, что, по данным общественных организаций, процент потенциальных нарушителей может быть гораздо выше. Согласно ряду исследований, до 70% АЗС, которые проверяли общественники, "уличали в этом явлении", сказал Кулешов.

Алексей Кулешов Росстандарт

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