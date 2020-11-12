Госдума рассмотрит закон о наказании за интернет-пропаганду наркотиков

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в ближайшее время может начать рассмотрение законопроекта, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил один из авторов инициативы, председатель комиссии Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, поддержанный сегодня правительственной комиссией по законопроектной деятельности, в ближайшее время может быть рассмотрен Госдумой", - сказал Пискарёв, которого цитируют в пресс-службе комитета.

По его словам, ст. 230 УК РФ ("Склонение к употреблению наркотиков") в соответствии с инициативой отдельно будет предусматривать случаи, когда для пропаганды запрещенных веществ используется интернет.

"Мы учли, что, орудуя в интернете, они охватывают многомилионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствуют созданию устойчивого спроса на наркотики и ведут к расширению сбыта запрещенных веществ", - сказал Пискарёв.

Он добавил, что в отдельных случаях - при наступлении тяжких последствий - законопроект предусматривает наказание вплоть до 15 лет колонии.