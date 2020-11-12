Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Отправка российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах с аэродрома Ульяновска Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы вошли в Степанакерт и выставили десять постов в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Степанакерт", - сказал Конашенков.

В Карабах переброшены 817 российских военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники, восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Всего выполнено 56 рейсов.

Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

В Степанакерте (столице непризнанной республики Нагорный Карабах) будет находиться штаб российского миротворческого контингента, сообщало ранее Минобороны РФ. Генштаб сообщал, что в Лачинском коридоре российские миротворцы выставят 16 постов.

Согласно картам, опубликованным Минобороны РФ 11 ноября, российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Накануне из сообщения Минобороны Армении стало известно, что командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов. За участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России. Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа. С ноября 2017 года командовал 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании совместного центра, который будет вести мониторинг за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Центр будет базироваться в Азербайджане.