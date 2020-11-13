Жители Республики Алтай жалуются на отказы в приезде скорой

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Республике Алтай резко увеличилось число звонков на горячую линию по вопросам коронавируса: жители жалуются на отказы в тестировании и трудности вызова врачей на дом, сообщает в пятницу пресс-центр регионального управления Роспотребнадзора.

"Продолжает работу горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции. Количество поступающих звонков существенно увеличилось за последнюю неделю. Жители продолжают жаловаться на невозможность дозвониться по телефонам горячей линии в регионе и по вопросам, связанным с COVID-2019", - отмечается в сообщении.

"Граждане обращаются на телефон приемной управления Роспотребнадзора с вопросами о трудностях вызова врача на дом, отказах в тестировании, отказах в приезде скорой помощи при высокой температуре, отсутствие лекарств в аптечной сети", - говорится в сообщении.

"Лаборатории продолжают исследования на коронавирусную инфекцию. Проведены лабораторные исследования 59,1% всего населения региона", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора находят множество нарушений при проверке качества проведения дезинфекции в многоквартирных домах, сотрудники некоторых медицинских организаций не соблюдают масочный режим.

За сутки заболевание лабораторно подтверждено у восьми школьников, четырех студентов и 25 работников образовательных организаций. Всего в Республике Алтай коронавирус подтвержден у 9 292 человек.

Кроме того, сообщает Роспотребнадзор, продолжают поступать обращения о несвоевременном вывозе бытового мусора и захламлении прилегающей к контейнерным площадкам территорий вблизи жилых домов.