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ФСБ провела операцию против нелегальных оружейников в 16 регионах РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ ликвидировали сеть кустарных производителей оружия, действовавших в 16 субъектах РФ, изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматического, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс", в преступной деятельности участвовали 27 человек из разных регионов страны. Они переделывали гражданское оружие в боевое в подпольных мастерских и затем продавали его.

В ведомстве отметили, что в ходе операции силовики изъяли 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и раскрыли 17 подпольных мастерских.

В пресс-релизе отмечается, что среди изъятого оружия - "РПД"; автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты-пулеметы "Кедр", "ППШ", "ППС", "МР-40", "РМ-63 RAK", "Uzi"; винтовки, карабины и ружья "СВД", "Мосина", "СКС", "ТОЗ", "Mauser", "CZ"; пистолеты и револьверы "П-96", "ПМ", "ТТ", "Пистолет Марголина", "Форт", "Glock", "CZ", "Walther", "Beretta", "Luger", "Colt-Norinko", "Smith&Wesson", "Tanfoglio", "SIGSauer", "Наган", а также 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24 тыс. патронов различного калибра.

ФСБ

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