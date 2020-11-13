Смольный призвал не переносить армяно-азербайджанский конфликт на улицы Петербурга

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не поддерживают публичные акции для проявления позиции по карабахскому вопросу и призывают не переносить этот конфликт на улицы города.

"Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге отрицательно относится к проведению публичных акций, которые могут спровоцировать конфликт между представителями различных диаспор", - сказали в пресс-службе комитета.

Там добавили, что председатель комитета Олег Капитанов провел совещания с руководителями армянской и азербайджанской национально-культурных автономий и передал им позицию городских властей: внешний конфликт не следует переносить на территорию города.

Стихийный митинг 10 ноября, когда граждане России и Азербайджана перекрыли Невский проспект и выкрикивали лозунги, чиновники назвали "инициативой снизу". В комитете сказали, что всех участников акции нашли и привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе добавили, что масштабных акций, связанных с Нагорным Карабахом, в городе не ждут, поскольку массовые мероприятия запрещены из-за пандемии.

12 ноября старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД Юрий Попов сообщил, что полиция Петербурга мобилизована на предотвращение межнациональной розни в городе и на полицейских легла "колоссальная нагрузка".

Проводится большая работа по предотвращению возможных групповых конфликтов, в том числе массовых драк, которые могут перерасти в крайние формы экстремизма", - сказал он.

По его словам, после начала боев в Карабахе в Петербурге и Ленинградской области было возбуждено несколько уголовных дел об экстремизме.

Как сообщалось, в июле полиция пресекла стычку азербайджанцев и армян под Петербургом. По данным источника в правоохранительных органах, оперативники посетили собрание около 40 азербайджанцев в ресторане Всеволожского района, где обсуждались детали встречи с армянами; в телефонах собравшихся полицейские обнаружили видеообращение в поддержку граждан Азербайджана. Один из представителей диаспоры стал фигурантом уголовного дела по статье 282 УК РФ (разжигание межнациональной розни).

О других уголовных делах об экстремизме, возбужденных в связи с событиями в Карабахе, не сообщалось.

6 ноября на Невском проспекте граждане России и Азербайджана устроили автопробег, скандируя лозунги, связанные с армяно-азербайджанский конфликтом. Куйбышевский районный суд рассмотрел 12 материалов на участников акции, позже были вынесены решения об их административном аресте.

8 ноября во Фрунзенском районе два человека разместили на кузове машины флаги Турции и Азербайджана. Акцию квалифицировали как несанкционированный пикет. Один из участников получил арест, второй - штраф.

В начале октября в Смольном после консультаций с лидерами диаспор заявили, что не наблюдают напряженности в отношениях представителей этнических общин на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.