В Петербурге возбудили дела об экстремизме в связи с войной в Карабахе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга мобилизована на предотвращение межнациональной розни в городе на фоне событий в Нагорном Карабахе, заявил старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД Юрий Попов.

По его словам, после обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Петербурге и Ленинградской области возбуждено несколько уголовных дел об экстремизме.

Попов отметил, что в последнее время на правоохранительные органы легла "колоссальная нагрузка", так как в городе много представителей различных этнических групп. По его словам, полицией ведется "большая работа по предотвращению возможных групповых конфликтов, в том числе массовых драк, которые могут перерасти в крайние формы экстремизма".

В июле полиция пресекла стычку азербайджанцев и армян под Петербургом. По данным источника в правоохранительных органах, оперативники посетили собрание около 40 азербайджанцев в ресторане Всеволожского района, где обсуждались детали встречи с армянами; в телефонах собравшихся полицейские обнаружили видеообращение в поддержку граждан Азербайджана. Один из представителей диаспоры стал фигурантом уголовного дела по статье 282 УК РФ (разжигание межнациональной розни).

О других уголовных делах об экстремизме, возбужденных в связи с событиями в Карабахе, не сообщалось.

Также в городе прошло несколько несогласованных акций в поддержку действий Азербайджана. 6 ноября на Невском проспекте граждане РФ и Азербайджана устроили автопробег, скандируя лозунги, связанные с армяно-азербайджанский конфликтом. Куйбышевский районный суд принял 12 материалов в отношении участников акции, позже были вынесены решения об их административном аресте.

8 ноября во Фрунзенском районе города двое провели несогласованный пикет: разместили на кузове машины флаги Турции и Азербайджана. Один из правонарушителей был арестован, другой получил штраф.

В начале октября власти города сообщали, что провели консультации с лидерами армянской и азербайджанской диаспор. В Смольном тогда рассказали, что не наблюдают напряженности в отношениях представителей этнических общин на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.