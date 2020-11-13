Росприроднадзор проверит переход 36 стивидоров на закрытую перевалку угля

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор проведет внеплановые проверки 36 стивидорных компаний в связи с переводом угольных портов на технологию закрытой перевалки угля, сообщила глава службы Светлана Радионова. По ее словам, 14 стивидоров уже начали проверять.

"Тех, кто не соответствует требованиям закрытой перевалки угля, будем наказывать. Есть указ президента: до конца 2020 года перейти на закрытые технологии обязаны все. Времени на жалобы и отговорки больше нет, все уже должно работать. Это дикость, когда у людей из-за угольной пыли зимой выпадает черный снег", - заявила Радионова.

18 компаний будут проверены на Дальнем Востоке, 15 - в Южном федеральном округе и три - в Северо-Западном.

В октябре Минтранс своим приказом нормативно закрепил понятие закрытой перевалки угля в портах на основе рекомендаций справочника по наилучшим доступным технологиям (НДТ).

"Применение справочника уже является обязательным для строящихся терминалов, а с 1 января 2021 года станет обязательным и для существующих терминалов", - отмечало ведомство.