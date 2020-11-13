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Литва и Латвия поставили антирекорды по заражениям и смертям от COVID

Литва и Латвия поставили антирекорды по заражениям и смертям от COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Литве за прошедшие сутки вновь зафиксировано рекордное суточное число заболевших коронавирусом с начала пандемии - 2 066 случаев, умерли девять инфицированных; в Эстонии выявлено 259 заболевших, четверо скончались; в Латвии - 455 случаев COVID-19 и девять умерших.

Новые данные по коронавирусу в Литве показали самый большой суточный прирост заболеваемости в стране за период с начала пандемии. Об этом в пятницу сообщает агентство BNS со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Предыдущие антирекорды в Литве фиксировались 8 ноября - 1980 заболевших COVID-19, до этого 7 ноября было выявлено 1972 случая. Еще один максимум был зарегистрирован 31 октября - 1 001 инфицированный.

Согласно обнародованным Минздравом данным, в целом от COVID-19 в Литве скончались 253 человека. Все еще больны коронавирусом 24 тыс.284 человека, выздоровели 7 247.

В Латвии за минувшие сутки выявлено 455 новых случаев COVID-19, умерли девять человек - это самое большое суточное количество летальных случаев в стране с начала пандемии, сообщает в пятницу BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Накануне сообщалось о 533 заболевших COVID-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 116 человек, инфицированных COVID-19, в целом коронавирус был выявлен у 9 836 человек, выздоровели - 1 515.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19.

Объявлен карантин в Рижской центральной тюрьме - крупнейшей в Латвии, сообщили BNS в Управлении мест заключения. В тюрьме в настоящее время COVID-19 больны пятеро заключенных и четыре работника. В целом здесь содержится около 900 заключенных.

В Эстонии за минувшие сутки подтверждено 259 случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу департамент здоровья. А всего в стране зараженными вирусом SARS-CoV-2 оказались 7 148 человек. За сутки скончались четыре человека, общее число жертв коронавируса после начала эпидемии составило 80 человек. По состоянию на 13 ноября, выздоровел 4 551 человек.

В Эстонии с небольшой численностью населения в 1,3 млн человек за последние недели было установлено несколько антирекордов заболеваемости, последний из них в четверг: 374 человека. При этом специалисты ожидают ускорения темпов заражения коронавирусом.

"С середины октября число заразившихся постоянно удваивалось. С 19 по 25 октября прибавлялось в среднем по 50 зараженных в день, на следующей неделе - по 100, неделю спустя - по 200, теперь мы впервые наблюдаем приближение показателя к 400", - прокомментировала ситуацию газете Eesti Paevaleht профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер.

По словам Фишер, уровень инфицирования составляет от 1,2 до 1,5. Это означает, что один инфицированный заражает в среднем 1,5 человека.

Она отметила, что болезнь начинает "молодеть". В последние две недели большинство заразившихся были в возрасте 15-19 лет. Также было очень много людей в возрасте от 30 до 35 лет, сказала профессор.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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