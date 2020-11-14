Члены экипажа сбитого в Армении вертолета награждены орденом Мужества

Военные на месте крушения российского вертолета Ми-24. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил орденом Мужества членов экипажа российского военного вертолета, сбитого в Армении близ границы с Азербайджаном.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук (посмертно), старший лейтенант Роман Федин (посмертно), сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в понедельник, 9 ноября, в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

В МИД Азербайджана заявили, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении, и сообщили о готовности выплатить соответствующей компенсации. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.