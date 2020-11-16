Путин частично изменил состав СПЧ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Из состава Совета при президенте РФ по правам человека исключены пятеро членов, вместо них назначены новые, говорится в указе президента РФ.

Из состава СПЧ исключены судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, историк Светлана Айвазова, адвокат Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

В состав Совета включены заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

После прихода в СПЧ нового председателя Валерия Фадеева вместо Михаила Федотова год назад Морщакова объявила о том, что уйдет из состава совета.