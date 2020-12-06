Путин на следующей неделе встретится с членами СПЧ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает в воскресенье телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Заседание СПЧ с участием главы государства запланировано на 10 декабря, говорили ранее члены совета.

В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил "Интерфаксу", что к встрече с Путиным будет сформировано несколько докладов по вопросам защиты прав в сферах экологии, СМИ, образования, здравоохранения, судов и правоохранительной системы. Темы будут систематизированы и сформулированы в виде коротких докладов, которые представят на встрече правозащитники.

Кроме того, Путин примет участие в саммите Евразийского Союза, который снова соберется дистанционно для обсуждения дел в экономике ЕАЭС, цитирует сайт телеканала программу "Москва.Кремль.Путин".

О ситуации в самой России речь пойдет на очередном совещании президента с членами правительства, которое также запланировано на следующую неделю.