Карелия заняла первое место в стране по заболеваемости COVID за сутки

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Среднее число заразившихся коронавирусом на сто тысяч человек за сутки в Карелии превышает показатели других субъектов РФ, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

"Карелия продолжает лидировать в стране по показателю ежедневной заболеваемости ковидом. И наши показатели больше, чем в любом другом регионе, и за прошедшие сутки он составил 57,3 при показателе в РФ в 15,3 (случаев на 100 тыс. населения - ИФ)", - сказала Котович во время прямой линии с жителями в соцсети.

В свою очередь министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил в ходе прямой линии, что на помощь медикам отправят студентов Петрозаводского госуниверситета.

"Вышел приказ Минобра о том, что у студентов Медицинского института (ПетрГУ - ИФ) начинается обязательная производственная практика. Студенты с третьего по шестой курс выйдут на производственную практику по поликлиникам. Это примерно 500 человек, которые будут работать в первичном медицинском звене", - сказал Охлопков.

Из студентов сформируют бригады, которые будут выезжать к пациентам на дом, для того чтобы взять мазки на COVID-19. "А те медработники, которые ездят на мазки сейчас, будут обслуживать вызовы ковидных и неотложных пациентов", - отметил Охлопков.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщала, что по регионам диапазон суточных цифр заболеваемости на 100 тыс. населения составляет от 1,8 в Татарстане до практически 62 в Карелии. "Наиболее высокие значения этого показателя отмечаются в Карелии, Алтае, ЯНАО, Мурманской области и ряде других субъектов", - сообщала Попова.

По данным регионального оперштаба, на прошлой неделе в Карелии ежедневно выявляли порядка 300 случаев коронавируса, в то время как в начале осени фиксировалось около 30 заболевших. Всего с начала пандемии инфицированы 10,7 тыс. человек, скончались 75 человек.