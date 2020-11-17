Число инфицированных COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 55 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 54 992 571 случая, увеличившись за минувшие сутки на 442 451, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Вместе с тем, с учетом данных Минздрава Индии, которые еще не вошли в статистику университета, число инфицированных уже превысило 55 млн.

На утро вторника, сообщил университет, во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 326 768 человек против 1 317 131 человека по состоянию на утро понедельника, выздоровели более 35 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 202 109 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 165 172) и 247 175 летальных исходов (рост за сутки - 965), излечились более 4,2 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие сутки на 29 429 человек. Всего зафиксировано 8 874 290 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 449 до 130 519, поправились 8,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 874 464 заболевших, что на 11 371 человека больше, чем сутками ранее, умерло 166 014 больных (рост - на 216), вылечились более 5,3 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 170,9. В США на 1 млн жителей скончались 762 человека, Индии - 94, Бразилии - 779.