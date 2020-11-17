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Для бывшего главного криминалиста МВД потребовали 10 лет колонии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинение в ходе прений сторон попросило десять лет колонии для бывшего начальника Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД, генерал-лейтенанта Петра Гришина по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда Москвы гособвинение предложило суду назначить Гришину наказание в виде десяти лет колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн руб.

Для бывшего заместителя Гришина - полковника Олега Мазура прокуратура попросила девять лет колонии с таким же штрафом. Еще одному фигуранту - бизнесмену Сергею Нарутову - гособвинение предложило назначить семь лет колонии со штрафом 2,5 млн руб. Приговор по делу будет оглашен 23 ноября в 11:00.

Гришину вменяется три эпизода особо крупного мошенничества и незаконный оборот оружия, Мазуру и Нарутову - по три эпизода мошенничества. Все трое были арестованы в декабре 2017 года, в апреле 2018 года Нарутова отпустили под домашний арест.

Следствие считает, что обвиняемые похитили бюджетные средства в размере 89 млн руб. при закупке в МВД криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. По версии следствия, офицеры МВД обеспечили заключение госконтрактов по завышенной стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями. Фигуранты вину не признали.

МВД РФ Петр Гришин

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