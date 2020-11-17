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Офицер УФСИН Петербурга устроил пьяный скандал в полиции

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник Управления собственной безопасности УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Александр Щербатов оказался пьяным в полиции и устроил там дебош. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его словам, инцидент произошел в минувшие выходные. Мужчину с признаками опьянения доставили в отдел полиции и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он отреагировал агрессивно, с нецензурной бранью. Видеозапись инцидента опубликовали в интернете.

По этому факту в ведомстве проводится проверка, добавил источник.

Между тем, по данным издания "Фонтанка.ру", Щербатов уже уволен.

ФСИН Петербург

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