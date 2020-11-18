Голикова сообщила о занятости 81% коек для больных коронавирусом

Временный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское" Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России занято 81% коек для больных коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В стране развернуто более 268 тыс. "ковидных" коек, из них почти 147 тыс. оснащены подачей кислорода и почти 31 тыс. - ИВЛ. На утро вчерашнего дня занято почти 81% коечного фонда, загруженность выше, чем в среднем по РФ, наблюдается в 46 регионах страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

По ее словам, "наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятность коек - более 90%, в трех регионах - более 95% - Чувашия, Орловская область, Севастополь". Медпомощь больным коронавирусом в настоящее время оказывают 512 тыс. медработников, сказала вице-премьер.

Президент Владимир Путин попросил ее назвать оставшиеся регионы из этих десяти. Голикова уточнила, что это Ивановская область, Коми, Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.

Голикова также сообщила, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в РФ с 1 октября в среднем по стране увеличился в 2,5 раза.

"За последние полтора месяца, с 1 октября, по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза - с 6,1 случаев до 15,3 случая на 100 тыс. населения", - заявила вице-премьер.

По ее словам, "разброс значений суточного показателя заболеваемости колеблется в разных регионах от 1,8 на 100 тыс. населения в республике Татарстан до 61, 80 случаев на 100 тыс. в Республике Карелия".

Ситуация с коронавирусом в РФ напряженная, но в целом контролируемая - Голикова

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в РФ "напряженная", но в целом контролируемая, хотя она требует "быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают".

Она сообщила, что "в тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию, либо постепенное стихание процесса распространения (коронавируса - ИФ) и менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда". Там же, где мерам по борьбе с новой инфекцией не уделяется должного внимания, фиксируется продолжающееся распространение COVID-19, отметила вице-премьер.

Регионы, где не в полной мере реализуются ограничения в связи с пандемией коронавируса, должны ввести их в самое ближайшее время, заявила она.

"Я еще раз прошу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время", - сказала Голикова.

По ее словам, на сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 субъектах РФ запрещено проведение зрелищно-массовых мероприятий и работа ресторанов с 23.00 до 6 часов утра.

"Не введен запрет на проведение зрелищно-массовых мероприятий в шести регионах - это Тверская, Белгородская области, Ставропольский край, республика Крым, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - отметила Голикова.

В 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан возраста 65+, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции на транспорте, такси и в местах общественного пользования.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ по данным на 18 ноября составил 20 985 случаев, при этом по выздоровлению были выписаны 25 179 человек, что является абсолютным рекордом за весь период, также как и число зафиксированных летальных исходов - 456.