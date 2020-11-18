Правительство РФ определилось с кандидатом на пост главы "Аэрофлота"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора "Аэрофлота", на эту должность рекомендован глава ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) Михаил Полубояринов, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в "Аэрофлот" в ближайшее время. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду вечером в "Интерфакс".

Виталий Савельев, руководивший "Аэрофлотом" более 10 лет, возглавил Минтранс. 10 ноября его назначение одобрила Госдума и утвердил президент. Полномочия Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены.

"Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В пресс-службе также заявили, что правительство рекомендует экс-министра транспорта РФ Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК.

"Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения на этом посту полномочий Михаила Полубояринова", - отмечается в сообщении.

Директивой правительства Минтрансу (управляет 100% акций компании, принадлежащих государству) поручено обеспечить принятие соответствующих решений.

"Кроме того, представителям государства в совете директоров ГТЛК директивой правительства рекомендуется поддержать кандидатуру министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании", - добавили в пресс-службе правительства.

"Аэрофлот"

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". После недавно проведенной допэмиссии акций "Аэрофлота" доля государства в нем через Росимущество выросла до 57,34%, доля free float размылась до 40,65% Размер квазиказначейского пакета сократился до 1,96%, менеджмента компании - до 0,05%.

ГТЛК

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управляет ею Минтранс.