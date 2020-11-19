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Циклон оставил без света 30 тысяч жителей Приморья

В аэропорту Владивостока задерживают рейсы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Приморском крае около 30 тысяч человек остаются без света из-за аварий на электросетях, вызванных циклоном, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Ремонт осложняют осадки и сильный ветер. В связи с этим власти региона затрудняются назвать сроки восстановления электроснабжения.

Энергетики устраняют аварии во Владивостоке, Артеме, Надеждинском, Шкотовском, Лазовском, Хасанском районах, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании". К аварийно-восстановительным работам привлекут пять бригад из Еврейской автономной области и Хабаровского края.

Там уточнили, что отключения произошли из-за обледенения проводов, вызванного ледяным дождем, снегом и сильным ветром. При этом угроза падения обледеневших деревьев на провода сохраняется до сих пор.

По сообщению аэропорта Владивостока, циклон привел к задержкам вылета рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь. Пассажиров просят планировать время прибытия в аэропорт с учетом ситуации на дорогах.

В Приморье действует штормовое предупреждение. Активный южный циклон, смещающийся с Желтого моря, ночью охватил большую часть края, кроме северных районов. Наиболее интенсивные осадки отмечались на юге региона.

Во Владивостоке за ночь выпало 10 мм осадков в виде дождя со снегом и ледяного дождя. Отмечается сильный гололед, дороги, деревья и машины сковала ледяная корка. Осадки в городе не прекращаются.

Приморский край Владивосток Примгидромет

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