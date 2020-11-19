Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Энергетики из трех регионов прибыли в Приморье, где без света остались 100 тыс. человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные бригады энергетиков из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей направлены в Приморский край, где из-за непогоды без света остались 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"На помощь приморским энергетикам из других филиалов ДРСК направлены шесть бригад из Амурской области, Хабаровского края и ЕАО", - говорится в сообщении.

Четыре группы во второй половине дня прибыли в край и готовятся начать восстановительные работы. Дополнительные силы распределены на объекты распределительных сетей в Артемовском городском округе, где из-за последствий циклона введен режим ЧС.

Специалисты приехали на автомобилях высокой проходимости, оснащены всеми необходимыми материалами и инструментами.

Как сообщалось, из-за сильного ветра и ледяного дождя без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов - всего около 100 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 80,5 МВт. Ночью практически на всей территории края шел ледяной дождь и снег, сопровождавшиеся сильным ветром. Это привело к обледенению проводов и вызвало отключения.

Приморский край

Новости по теме

Новости

В Петербурге потеплело до рекордных 10,3 градуса

В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса

В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса

В Думу внесен законопроект, который позволит блокировать YouTube за цензуру

В Думу внесен законопроект, который позволит блокировать YouTube за цензуру

Причиной крушения поезда в Новосибирской области названа неверная сборка колесной пары

Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Суд со второй попытки набрал присяжных по делу о расстреле солдат в Забайкалье

Суд со второй попытки набрал присяжных по делу о расстреле солдат в Забайкалье
Пандемия коронавируса

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

Правительство РФ определилось с кандидатом на пост главы "Аэрофлота"

Экс-губернатор Мень не признал вину в растрате

Что произошло за день: среда, 18 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');