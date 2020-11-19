Энергетики из трех регионов прибыли в Приморье, где без света остались 100 тыс. человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные бригады энергетиков из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей направлены в Приморский край, где из-за непогоды без света остались 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"На помощь приморским энергетикам из других филиалов ДРСК направлены шесть бригад из Амурской области, Хабаровского края и ЕАО", - говорится в сообщении.

Четыре группы во второй половине дня прибыли в край и готовятся начать восстановительные работы. Дополнительные силы распределены на объекты распределительных сетей в Артемовском городском округе, где из-за последствий циклона введен режим ЧС.

Специалисты приехали на автомобилях высокой проходимости, оснащены всеми необходимыми материалами и инструментами.

Как сообщалось, из-за сильного ветра и ледяного дождя без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов - всего около 100 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 80,5 МВт. Ночью практически на всей территории края шел ледяной дождь и снег, сопровождавшиеся сильным ветром. Это привело к обледенению проводов и вызвало отключения.