Оставшиеся без света жители Владивостока скупали воду и газовые баллоны

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Из-за перебоев с электроснабжением во Владивостоке вырос спрос на воду и газовые баллоны, передал корреспондент "Интерфакса".

В ряде районов Владивостока на прилавках в магазинах не осталось питьевой воды. Горожане покупают ее мелким оптом.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в Первомайском районе Владивостока, где во многих домах из-за аварийных отключений нарушено водоснабжение, организуют подвоз воды. В район отправлены машины с цистернами. Техническую воду можно получить по пяти адресам.

В ряде придомовых магазинов, расположенных в центре города, воду уже раскупили.

Продавцы магазинов отмечают повышенный спрос и на газовые баллоны.

На городских АЗС возникли очереди. На некоторых не работает система безналичного расчета.

Краевой Минпромторг сообщил, что некоторые торговые сети приостановили работу отдельных точек. Большинство магазинов и супермаркетов открыты.

Например, уточняется, что магазины торговой сети "Самбери", расположенные в торговых центрах "Калина Молл", "Черемушки" и "Дружба" во Владивостоке - без электричества, но работают от генераторов.

В сети "Фреш25" закрыто несколько магазинов во Владивостоке, поселках Трудовое, Новый, в городе Партизанск.

В краевом Минпромторге планировали организовать продажу продуктов из автомобилей и уточняли, что предприниматели к этому готовы.

Проблемы с энергоснабжением начались в Приморье с приходом циклона в ночь на 19 ноября. Аварии вызвал сильный ветер с осадками и беспрецедентным ледяным дождем. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, здесь был введен режим ЧС.

По данным властей края, около 150 000 человек в Приморье оказались без света, воды и тепла. В крае введен региональный режим ЧС. Затем режим ЧС распространили на весь край.

В пятницу Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что энергетики восстановили по резервной схеме работу подстанции 110/6 кВ "Горностай" во Владивостоке, она питает ТЭЦ-2.

Подстанция - один из ключевых источников питания в городе - обеспечивает электроэнергией водозабор в районе Горностая. Также в пятницу энергетики собираются подключить к электроснабжению от дизель-генераторных установок КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", котельную в поселке Олений, а также котельные №5, №35 и №61.

Госпиталь для ветеранов, где развернули ковид-стационар, пока запитали через резервные генераторы. Также на резервных генераторах работает перинатальный центр. Обесточен амбулаторный инфекционный центр на Черемуховой, 32. Другие медицинские организации Первомайского района Владивостока, по данным на утро пятницы, работали в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения.