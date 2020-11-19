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Производитель гаубиц и минометов сообщил о сложностях с финансами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нижнетагильское АО "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод") заявило о сложной финансовой ситуации в просьбе об отсрочке исполнения судебного акта по одному из дел, рассматриваемых Арбитражным судом Свердловской области.

В определении суда на это заявление говорится, что на конец 2019 года у предприятия образовались долгосрочные и краткосрочные обязательства по кредитам на общую сумму 23,14 млрд рублей, непокрытый убыток прошлых лет составил 10,76 млрд рублей, чистый убыток - 858,62 млн рублей.

Эти данные "свидетельствуют о сохранении неблагоприятной финансовой ситуации на АО "Уралтрансмаш" и, как следствие, сложностях с урегулированием вопроса погашения кредиторской задолженности общества", говорится в резолютивной части определения.

Тяжелое материальное положение предприятия также подтверждается уже предоставленной рассрочкой исполнения решений по нескольким делам о задолженностях компании.

"Данное положение усугубляется также и постоянными арестами расчетных счетов и кассы общества подразделениями Федеральной службы судебных приставов, что не позволяет АО "Уралтрансмаш" вести нормальную хозяйственную деятельность", - отметил суд.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралтрансмаша", изначально финансово-экономическое состояние предприятия ухудшилось в 2014-2015 годах из-за увеличения кредитного портфеля по причине роста курса валют, увеличения стоимости обслуживания ранее полученных кредитов (в том числе за счет существенного роста процентных ставок), а также снижения объемов реализации по специальной и гражданской продукции.

"С целью улучшение финансового состояния на предприятии разработана программа финансового оздоровления, содержащая экономическое обоснование, перечень и сроки исполнения мероприятий, позволяющих повысить платежеспособность и выйти на безубыточную деятельность", - отметил представитель компании.

По его словам, имеющаяся загрузка по гособоронзаказу и по гражданской продукции позволяет предприятию функционировать в обычном режиме и выполнять поставленные задачи.

По данным пресс-службы, в 2020 году предприятие изготовило и поставило для Минобороныновые самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С", модернизированные самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С" и 2С3М "Акация", а также минометы 2С4 "Тюльпан" после капремонта.

"В рамках ГОЗ был проведен капитальный ремонт с модернизацией самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" до уровня 2С19М1. Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО)", - отметили на предприятии.

Кроме того, в сентябре предприятие подписало новый контракт о модернизации комплексного тренажера 2Х51 для подготовки расчетов самоходных гаубиц 2С19М2.

Отмечается, что для повышения экспортной привлекательности предприятие провело работу по глубокой модернизации самоходной гаубицы "Мста-С".

"Выход на экспорт возможен и в части гражданской продукции. Последняя разработка завода - узкоколейная модель трамвая 71-411 - в марте 2020 года была презентована в Евпатории, где до этого прошла все приемо-сдаточные испытания, получила акт межведомственной комиссии и сертификат соответствия", - сообщил представитель АО.

"Уралтрансмаш" рассчитывает на заказы по линии гражданской продукции и на внутреннем рынке.

"Уралтрансмаш" специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. 99,16% акций предприятия принадлежит АО "Уралвагонзавод".

Уралтрансмаш Нижний Тагил Минобороны Уралвагонзавод Мста Акаация Тюльпан

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