FESCO отметила рост контейнерного рынка в октябре на 16%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В октябре российский контейнерный рынок увеличился на 16% по сравнению с октябрем 2019 года, до 540 тыс. TEU, сообщил начальник отдела стратегического маркетинга транспортной группы FESCO Максим Шишков.

"Что касается транзита, то объем перевозок вырос на 54% по сравнению с октябрем 2019 года. Впервые с начала года увеличились объемы перевозок из Средней Азии в Азию. Экспортные отгрузки увеличились на 15%, основной рост по-прежнему приходится на перевозки через сухопутные погранпереходы России с Китаем и Дальний Восток России. Внутренние перевозки увеличились на 12% за счет роста отправок на направлениях из Москвы. Импортные отгрузки выросли на 9%, основной рост также приходится на отправки через Дальний Восток России", - сообщил Шишков.

По данным FESCO, рост контейнерного рынка России по итогам января-октября 2020 года составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,747 млн TEU. Экспорт вырос на 11%, до 1,555 млн TEU, транзит - на 51%, до 589 тыс. TEU, внутренние перевозки увеличились на 12%, до 844 тыс. TEU, импорт остался практически на уровне прошлого года - 1,759 млн TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.