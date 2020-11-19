Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

В Татарстане подросток спас трех младших братьев из горящего дома

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Алексеевском районе Татарстана утром сгорел одноэтажный деревянный жилой дом, где находились четверо детей. 14-летний Иван Павлинов спас из огня трех младших братьев, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Подросток услышал сигнализацию, проснулся, и увидел, что выход из дома заблокирован огнем. Тогда он разбил окно и через него вытащил на улицу семилетних и десятилетнего братьев.

В 7:21 диспетчер сообщил, что благодаря сработавшим автономным пожарным извещателям "проснулись и самостоятельно эвакуировались из дома четыре ребенка". Пожар потушили в 7:52, на снимках видно, что дом основательно выгорел и у него частично провалилась крыша.

В МЧС напомнили, что автономные пожарные извещатели там установили в апреле 2018 года по республиканской программе, а год спустя там поменяли элементы питания.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, дети - семилетние близнецы, а также 10-летний и 14-летний мальчики находились дома одни, мать была на работе.

Татарстан МЧС Иван Павлинов

Новости по теме

Новости

Иркутский губернатор не ждет изменения границы с Тувой

В Петербурге потеплело до рекордных 10,3 градуса

В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса

В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса

В Думу внесен законопроект, который позволит блокировать YouTube за цензуру

В Думу внесен законопроект, который позволит блокировать YouTube за цензуру

Причиной крушения поезда в Новосибирской области названа неверная сборка колесной пары

Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Суд со второй попытки набрал присяжных по делу о расстреле солдат в Забайкалье

Суд со второй попытки набрал присяжных по делу о расстреле солдат в Забайкалье
Пандемия коронавируса

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

В Петербурге ужесточают антивирусные ограничения

Правительство РФ определилось с кандидатом на пост главы "Аэрофлота"

Экс-губернатор Мень не признал вину в растрате

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');