В Татарстане подросток спас трех младших братьев из горящего дома

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Алексеевском районе Татарстана утром сгорел одноэтажный деревянный жилой дом, где находились четверо детей. 14-летний Иван Павлинов спас из огня трех младших братьев, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Подросток услышал сигнализацию, проснулся, и увидел, что выход из дома заблокирован огнем. Тогда он разбил окно и через него вытащил на улицу семилетних и десятилетнего братьев.

В 7:21 диспетчер сообщил, что благодаря сработавшим автономным пожарным извещателям "проснулись и самостоятельно эвакуировались из дома четыре ребенка". Пожар потушили в 7:52, на снимках видно, что дом основательно выгорел и у него частично провалилась крыша.

В МЧС напомнили, что автономные пожарные извещатели там установили в апреле 2018 года по республиканской программе, а год спустя там поменяли элементы питания.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, дети - семилетние близнецы, а также 10-летний и 14-летний мальчики находились дома одни, мать была на работе.