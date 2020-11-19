РФ и Тунис договорились о международном автомобильном сообщении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Тунис подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, информирует пресс-служба Минтранса.

Документ был подписан с российской стороны заместителем главы Минтранса Дмитрием Зверевым, со стороны Туниса – чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Тараком Бенсалемом на полях "Транспортной недели - 2020".

В сообщении Минтранса отмечается, что укрепление торгово-экономических связей между Россией и Тунисом "оказывает существенное влияние на развитие сотрудничества в сфере транспорта", также наблюдается "увеличение спроса на транспортные услуги со стороны населения и экономик двух стран".

Соглашение позволит создать договорно-правовую базу в области автоперевозок и заложить основу создания наиболее благоприятных условий для развития торговли и туризма между Россией и Тунисом, добавляет ведомство.