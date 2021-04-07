Тунис рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией 19 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Тунисе надеются, что авиасообщение с Россией возобновится с 19 апреля, после чего страна сможет принимать группы российских туристов, заявил на пресс-конференции министр туризма республики Хабиб Аммар.

По его словам, представители министерства 7 апреля встретились с представителями "Аэрофлота" и договорились об открытии еженедельных регулярных рейсов в Тунис, в столичный аэропорт Карфаген и аэропорт Монастира.

"Мы будем стремиться совершенствовать все направления туризма и прилагать все усилия для улучшения эпидемиологической ситуации в стране", - заверил он.

Министр напомнил, что Тунис в год принимает 640 тысяч туристов из России, и этот поток можно увеличить, в том числе, за счет организации чартерных программ, которые туроператоры широко предлагали до пандемии.

С 8 марта власти Туниса смягчили эпидемиологические требования для иностранных туристов. Теперь их впускают в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, они после въезда должны проходить 48-часовой карантин, а затем сдавать тест повторно.

В интервью Ассоциации туроператоров России Аммар сообщил, что с 19 апреля требование обязательного карантина будет отменено для российских туристов, которые приобрели турпакеты у туроператоров. Для индивидуальных туристов оно сохранится. На пресс-конференции он подчеркнул, что требование справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус остается обязательным для всех туристов, приезжающих в составе организованных групп.