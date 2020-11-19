Больше сотни дел возбудили в Крыму на полицейских из-за легализации мигрантов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте и еще семь человек стали фигурантами больше сотни уголовных дел по разным статьям, в том числе об организации преступного сообщества. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в четверг.

По ее словам, установлено несколько дополнительных эпизодов преступной деятельности этих лиц. В настоящее время возбуждено и расследуется 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство.

Как выяснили следователи, преступное сообщество, возглавляемое начальником отдела по вопросам миграции УМВД, действовало в Ялте с 2016 года. В него входили замначальника отдела, инспектор иммиграционного контроля УВМ МВД России по Крыму, бывший сотрудник правоохранительных органов, индивидуальные предприниматели и еще двое граждан.

В СКР отметили, что роли участников были распределены организатором: посредники подыскивали граждан, которые соглашались за взятку оформить гражданство, фиктивно регистрировали их в собственных квартирах, а также хостелах, оформленных на индивидуальных предпринимателей. "Далее сотрудники подразделений МВД в ускоренном режиме и в обход законодательства за незаконное вознаграждение оформляли на территории полуострова граждан иностранных государств", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, первые уголовные дела против участников этой преступной группы были возбуждены осенью 2019 года по статьям о получении взяток. Расследование продолжается.