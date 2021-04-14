Преступную группу осудили в Забайкалье за организацию незаконной миграции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Семь жителей Забайкальского края осуждены за организацию незаконной миграции более сотни человек, сообщает региональное управление ФСБ России.

Участники преступной группы помогали выходцам из Центральной Азии незаконно пройти все процедуры для легализации в регионе. Организатор группы занимался поиском мигрантов, которым был необходим патент для работы в Забайкалье, и организовывал сдачу иностранцами экзаменационных испытаний.

Его подельник за деньги договаривался с работниками медицинских учреждений, которые вносили отметки в документы без прохождения иностранцами медосмотра. Единственная женщина в составе группы, которая работала в центре тестирования иностранцев одного из вузов Читы, помогала получать подложные документы о сдаче необходимых для мигрантов экзаменов.

"Всего преступниками с использованием указанной схемы было незаконно легализовано более 100 человек", - говорится в сообщении.

Уголовные дела в отношении участников группы расследовались следственным отделением УФСБ России по Забайкальскому краю.

Центральный районный суд Читы признал всех участников виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Организатор группы приговорен к четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком. Подельник, который обеспечивал медицинские заключения, осужден на 3,5 года лишения свободы условно, женщина - на 3 года лишения свободы также условно. Остальным участникам преступной группы суд назначил наказание от полутора до двух лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.