Около 15 тыс. петербургских медиков столкнулись с COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Около 15 тыс. медработников Санкт-Петербурга болеют или переболели COVID-19 с начала пандемии, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Большая часть уже выздоровела: я могу это сказать на основании тех данных, что около 9 тыс. медицинских работников получили компенсационные выплаты вследствие заболевания", - сказал Лисовец в эфире телеканала "78".

Он уточнил, что в городе развернуто "без малого 11 тыс. коек" для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, из них на утро четверга, 19 ноября, было свободно порядка 10%. В ковидных стационарах работают около 10 тыс. медработников, из них 25% - врачи, большая часть - средний медицинский персонал. Примерно такое же количество медиков оказывает амбулаторную помощь.

Главный врач городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева отметила в эфире телеканала, что за время пандемии коронавируса из учреждения уволилось 30% персонала, однако потери были восполнены. В свою очередь, Лисовец подчеркнул, что большая часть медиков увольнялась весной, когда страх пандемии был сильнее. По его словам, сейчас в Петербурге нельзя говорить о дефиците медицинских кадров.

Лисовец также отметил, что порядка 350-400 петербургских студентов работают в "красных зонах" ковидных стационаров.