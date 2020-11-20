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Путин назвал попытки забыть выводы Нюрнберга угрозой безопасности в мире

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Попытки "расшатать" и забыть решения и принципы Нюрнбергского процесса наносят удар по обеспечению безопасности на всей планете, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Долг всего мирового сообщества - стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать - это удар по обеспечению безопасности на всей планете", - заявил Путин, обращаясь к участникам форума "Уроки Нюрнберга". Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Именно поэтому, отметил он, Россия "настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках".

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того, чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно - бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - сказал президент.

Выводы Нюрнберга, подчеркнул он, актуальны и сегодня. "Месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий [районный] суд России впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине. Там были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей", - напомнил глава российского государства.

Он выразил надежду, что форум внесет свой вклад "в содержательное и глубокое современное прочтение исторического наследия Нюрнбергского трибунала", а его "выводы и рекомендации будут полезны и востребованы в мировом сообществе".

Нюрнбергский судебный процесс открылся 20 ноября 1945 года. Перед Международным военным трибуналом тогда предстало бывшее руководство нацистской Германии.

Владимир Путин

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