Лефортовский суд заочно арестовал тюменского блогера Кунгурова

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заочно арестовал тюменского блогера Алексея Кунгурова, обвиняемого в призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Блогер сообщил "Коммерсанту", что связывает новое уголовное дело с постом в ЖЖ от 3 октября 2019 года о методах борьбы с государственной властью.

В 2016 году Кунгуров уже был осужден по обвинению в публичном оправдании терроризма. Приволжский военный суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения за пост с критикой операции российских военных в Сирии.

По данным СМИ, в прошлом году Кунгуров переехал из России на Украину.