Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Лефортовский суд заочно арестовал тюменского блогера Кунгурова

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заочно арестовал тюменского блогера Алексея Кунгурова, обвиняемого в призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Блогер сообщил "Коммерсанту", что связывает новое уголовное дело с постом в ЖЖ от 3 октября 2019 года о методах борьбы с государственной властью.

В 2016 году Кунгуров уже был осужден по обвинению в публичном оправдании терроризма. Приволжский военный суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения за пост с критикой операции российских военных в Сирии.

По данным СМИ, в прошлом году Кунгуров переехал из России на Украину.

Тюмень Алексей Кунгуров Сирия Лефортовский суд Москва Украина

Новости
Пандемия коронавируса

Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

ДТП с участием Михаила Ефремова

После суда над Ефремовым возбуждены три дела о лжесвидетельстве

Бывший глава Росграницы приговорен к десяти годам колонии

"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

В Ингушетии тетя осуждена за истязание племянницы до ампутации руки

Пандемия коронавируса

Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель

Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель

В Петербурге арестовали мужчину за убийство из-за замечания о маске

Для законопроекта о цензуре на YouTube проведут нулевое чтение с экспертами

Для экс-главы района Подмосковья Шестуна запросили 20 лет колонии

Для экс-главы района Подмосковья Шестуна запросили 20 лет колонии
Экономический кризис

S7 на два года сократит зарплаты пилотов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');