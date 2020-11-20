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Российскому люксовому рынку спрогнозировали падение на 20-25%

Еще одним трендом российского рынка станет централизация продаж в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Люксовый сегмент российского fashion-рынка по итогам 2020 года сократится на 20-25%, меньше, чем среднеценовой и низкоценовой сегменты, прогнозирует Fashion consulting group (FCG).

"Сокращение объемов люксового сегмента рынка будет меньше, чем сокращение других сегментов", - сказала гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс на онлайн-конференции "Российский рынок товаров роскоши", организованной Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Одним из трендов рынка она назвала рост рублевых цен на товары от международных люксовых брендов, обусловленный политикой брендов и девальвацией рубля. Российские дистрибуторы вряд ли будут активно продолжать политику ориентации на "европейские цены", говорится в презентации FCG.

Рост цен - это мировой тренд, люксовые бренды повышают цены из-за переоборудования производств в связи с пандемией, удорожания себестоимости из-за специальных требований эпидемиологической безопасности, нарушения цепочки поставок, затрат на развитие новых каналов. Так, Louis Vuitton поднял цены на 3% в марте и еще на 5% в апреле, Chanel повысила цены на некоторые сумки и мелкие кожаные изделия на 5-17%, Dior повысил цены на свои основные продукты на 10-12%, Prada повысила цены в пределах 10%, сообщается в презентации FCG. Кроме того, в связи с падением туризма бренды вернулись к стратегии локальных цен. Например, цены в Японии и Китае на 25-35% выше "базовых" европейских цен, в США - на 15%.

Еще одним трендом российского рынка станет централизация продаж в Москве в перспективе ближайших трех лет и возвращение к структуре рынка до 2008 года, когда в Москве было сосредоточено до 70% продаж. Продажи в регионах будут осуществляться преимущественно через онлайн-каналы, считает FCG.

Интернет к 2025 году станет ведущим каналом для покупок предметов роскоши, прогнозирует компания. В 2020 года доля онлайн-продаж выросла почти в два раза - до 23% с 12% в 2019 году.

Мировой рынок предметов роскоши для личного пользования в 2020 году сократится на 23%, сообщила Лебсак-Клейманс со ссылкой на оценки Bain & Company (объем рынка составит 217 млрд евро против 281 млрд евро в 2019 году). После кризиса 2008 года снижение рынка составило 7,5%. Текущий кризис носит системный характер и падение ожидается больше, отметила эксперт.

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