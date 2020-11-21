Режим ЧС ввели в еще одном районе Приморье, пострадавшем после циклона

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в еще одном районе Приморского края из-за последствий прошедшего циклона, сообщает пресс-служба правительства края в субботу на своей странице в Телеграм.

"В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идёт на Хасанский район)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в муниципалитете уже работают бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), казаки и лесоохрана. Подачу электроэнергии планируют возобновить до вечера субботы.

Между тем, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края, второй аэромобильный отряд Амурского спасательного центра МЧС России в составе 50 военнослужащих и 8 единиц техники в субботу из Хабаровска направился в Приморский край для оказания помощи в устранении последствий циклона.

"Спасатели по прибытию в регион будут распределены по наиболее сложным участкам, где требуется дополнительная помощь по расчистке территорий, распиловке деревьев, обрушенных рекламных конструкций, оказанию адресной помощи населению", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за два дня для усиления группировки в Приморский край из Хабаровска авиацией и наземным транспортом направлены 100 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС с необходимым оборудованием и снаряжением для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

"Также в готовности находится аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, базового отряда и его филиалов, в составе 75 спасателей, 14 единиц техники повышенной проходимости", - сообщает пресс-служба.

Она напоминает, что в устранении последствий непогоды в Приморье сегодня задействованы около 200 специалистов и порядка 20 единиц техники ГУ МЧС по Приморскому краю и прибывших аэромобильных групп МЧС России. Спасатели совместно с аварийными бригадами энергетиков и коммунальных служб занимаются восстановлением энергоснабжения и расчисткой улиц от упавших деревьев.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, где введен режим ЧС. По данным властей края, около 150 тыс. человек в Приморье остаются без света, воды и тепла. Правительство края сообщило, что восстановительные работы оцениваются в 80 млн рублей.