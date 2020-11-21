Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Режим ЧС ввели в еще одном районе Приморье, пострадавшем после циклона

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в еще одном районе Приморского края из-за последствий прошедшего циклона, сообщает пресс-служба правительства края в субботу на своей странице в Телеграм.

"В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идёт на Хасанский район)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в муниципалитете уже работают бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), казаки и лесоохрана. Подачу электроэнергии планируют возобновить до вечера субботы.

Между тем, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края, второй аэромобильный отряд Амурского спасательного центра МЧС России в составе 50 военнослужащих и 8 единиц техники в субботу из Хабаровска направился в Приморский край для оказания помощи в устранении последствий циклона.

"Спасатели по прибытию в регион будут распределены по наиболее сложным участкам, где требуется дополнительная помощь по расчистке территорий, распиловке деревьев, обрушенных рекламных конструкций, оказанию адресной помощи населению", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за два дня для усиления группировки в Приморский край из Хабаровска авиацией и наземным транспортом направлены 100 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС с необходимым оборудованием и снаряжением для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

"Также в готовности находится аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, базового отряда и его филиалов, в составе 75 спасателей, 14 единиц техники повышенной проходимости", - сообщает пресс-служба.

Она напоминает, что в устранении последствий непогоды в Приморье сегодня задействованы около 200 специалистов и порядка 20 единиц техники ГУ МЧС по Приморскому краю и прибывших аэромобильных групп МЧС России. Спасатели совместно с аварийными бригадами энергетиков и коммунальных служб занимаются восстановлением энергоснабжения и расчисткой улиц от упавших деревьев.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, где введен режим ЧС. По данным властей края, около 150 тыс. человек в Приморье остаются без света, воды и тепла. Правительство края сообщило, что восстановительные работы оцениваются в 80 млн рублей.

Приморский край

Новости

Акция в поддержку экс-губернатора Фургала началась в Хабаровске

В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

Что произошло за день: пятница, 20 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе
Пандемия коронавируса

Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

ДТП с участием Михаила Ефремова

После суда над Ефремовым возбуждены три дела о лжесвидетельстве

Бывший глава Росграницы приговорен к десяти годам колонии

"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

В Ингушетии тетя осуждена за истязание племянницы до ампутации руки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');