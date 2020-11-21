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Начальник отделения угрозыска уволен после "пьяного" ДТП в Курске

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Управления МВД по Курской области приняло решение уволить начальника отделения управления уголовного розыска УМВД за "пьяное" ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, накануне около 19:30 на улице Суворовской в Курске "Лада Гранта" столкнулась со стоящей на обочине "Газелью", которая, в свою очередь, после удара врезалась в стоящий перед ней автомобиль "Нива". Пострадавших в ДТП нет, в "Газели" и "Ниве" никого не было.

"За рулем "Лады" находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. После приезда на место экстренных служб повел себя агрессивно", - говорится в сообщении.

Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

МВД России Курская область

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