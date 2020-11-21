Ингушское духовенство решило наказывать родителей женихов за ДТП платой бедным

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ингушское духовенство на собрании в субботу приняло решение штрафовать родителей жениха в пользу малоимущих за нарушения правил дорожного движения в составе свадебных кортежей и стрельбу из боевого или охолощенного оружия, передает корреспондент "Интерфакса".

В результате участившихся ДТП с участием свадебных кортежей духовенство республики предложило имамам совместно с прихожанами мечетей обсудить меры по предотвращению подобных случаев. На протяжении почти трех месяцев богословы и старейшины в городах и селах проводили сходы граждан. В субботу, после обсуждения и изучения поступивших от граждан предложений и инициатив, духовенство Ингушетии приняло окончательную общественную резолюцию.

Ответственность за кортеж с невестой перед обществом полностью возложена на организатора свадебного мероприятия, свадебный кортеж ограничен до четырех автомобилей.

Кроме того, организатор свадебного мероприятия обязан заблаговременно включить в состав кортежа ответственного представителя. Он должен будет немедленно остановить автомобили и принять меры, если будут замечены случаи опасного вождения или к кортежу по пути следования машин с невестой к дому жениха присоединятся другие люди.

Как пояснил "Интерфаксу" муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев, при пренебрежении рекомендациями и совершении опасных действий организатору грозит штраф в пользу малоимущих села в размере от 10 до 50 тысяч рублей.

"Несоблюдение вышеуказанных мер влечёт отречение от организатора мероприятия общины села. Решение принято единогласно на сходе с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов республики", - сказал Хамхоев.

Как сообщалось ранее, ингушское духовенство примет общественную резолюцию после изучения конструктивных предложений жителей и общественников сел и городов республики.

Причиной собраний и дискуссий послужило ДТП в начале сентября с участием свадебного кортежа, когда на автодороге Майское-Назрань ВАЗ-2115 столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщал агентству информированный источник, иномарка, на большой скорости выехавшая на полосу встречного движения, была в составе свадебного кортежа. В салоне Mercedes были обнаружены наркотические вещества, водитель иномарки скрылся с места ДТП.