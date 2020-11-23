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Часть работников крупных предприятий Башкирии отказалась от COVID-прививок

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Менее 30% работников крупных предприятий Башкирии вакцинированы от новой коронавирусной инфекции, часть из них отказалась от прививок, сообщил министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев.

"Мы по 70 крупным предприятиям (ситуацию - ИФ) отслеживаем. На сегодняшний момент порядка 28% (вакцинированы - ИФ). Некоторое снижение произошло в конце недели, потому что вакцина закуплена, а сотрудники немного отказываются вакцинироваться", - сказал глава ведомства на оперативном совещании регионального правительства в понедельник.

Он уточнил, что в настоящее время использовано 32 тыс. доз вакцины, еще 25 тыс. доз "есть в наличии на предприятиях, то есть порядка 45% сотрудникам мы должны это сделать".

По данным на 23 ноября, на территории республики зарегистрировано 113 318 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 130 - за последние сутки. На стационарном лечении находятся 394 человека, в том числе в отделении интенсивной терапии - 32, на ИВЛ - 18. Всего скончались 75 заболевших.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Шельдяев Башкирия Коронавирус

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