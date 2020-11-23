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Бывший срочник судится с Минобороны РФ из-за техники строевого шага

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу на решение районного суда по иску отслужившего в армии Ивана Борзякова о взыскании с министерства обороны РФ компенсации морального вреда, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Истец требовал с ответчика 1 млн рублей, говорится в сообщении. В исковом заявлении Борзяков указывал, что на занятиях по строевой подготовке во время службы по призыву с июня 2018 года по июнь 2019 года получил "увечье и иные повреждения здоровья", испытал "физические и нравственные страдания". Причину он увидел в неуважительном отношении сотрудников Минобороны РФ, военного комиссариата Фрунзенского района Петербурга и военного комиссариата города к Конституции.

"По мнению истца, он был обречен на увечье: особенность техники исполнения строевого шага представлена и описана в строевом уставе ВС РФ; между тем приведенная техника исполнения движения в биомеханике не допустима и является заведомо травмоопасной", - сообщает пресс-служба.

Также Борзяков обвинил в ситуации служащих войсковой части, которые, на его взгляд, плохо исполняли обязанности по контролю за военнослужащими во время физической подготовки и принятию мер, предупреждающих травматизм.

По данным пресс-службы, Фрунзенский районный суд в удовлетворении исковых требований отказал. Судья отметил, что Борзяков на занятиях по строевой подготовке действительно получил закрытую травму левого коленного сустава, но прошел лечение в госпитале, военно-врачебная комиссия затем признала его годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Суд объяснил свое решение тем, что истец не представил доказательства вины третьих лиц в получении им травмы, а также другого противоправного поведения в отношении него. Кроме того, в объяснениях по поводу инцидента Борзяков отметил, что к командирам войсковой части он претензий не имеет.

Бывший срочник не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, добавили в пресс-службе.

Петербург Минобороны РФ

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