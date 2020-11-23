Более 60% туристов из РФ будут экономить на поездках после пандемии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Более 60% российских туристов будут экономить во время путешествий после окончания пандемии, 40% готовы ради этого выбирать более дешевые направления отдыха, показал опрос сервиса бронирования жилья Booking.com.

"В рамках проведенного нами исследования 61% опрошенных путешественников из России заявили, что будут внимательнее относиться к бюджету при организации поездки после пандемии. При этом 82% респондентов ожидают, что туристические компании поддержат их планы специальными предложениями и скидками", - сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, больше остальных намерены экономить путешественники из Латинской Америки: 84% туристов из Бразилии, 77% - из Колумбии, 76% - из Мексики и 74% - из Аргентины отметили, что будут внимательнее изучать цены.

Похожая ситуация сложилась и в Азии: опрошенные из Таиланда (78%) и Вьетнама (76%) также будут тщательнее анализировать свои траты на поездки. Меньше всего планирующих пересмотреть свое отношение к бюджету оказалось в Дании (34%), Нидерландах (37%) и Германии (38%).

"Из-за желания сэкономить путешественники также будут выбирать другие направления для отдыха. Так, 40% опрошенных россиян скорее предпочтут поездку со скидкой в место, которое они иначе бы не выбрали, вместо дорогого путешествия мечты", - сообщили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, результаты исследования показали, что важную роль будут играть не только выгодность предложения, но и время поездки: 54% путешественников из России предпочтут отправиться в поездку, которую они смогут себе позволить в ближайшее время, чем копить на отдых мечты с меньшей определенностью. Больше всего бюджетные путешествия в краткосрочной перспективе интересуют граждан Таиланда (72%), Вьетнама (68%) и Бразилии (63%).

"Еще одним очень важным фактором, влияющим на выбор поездок после пандемии, станут условия бронирования: из-за страха новых ограничений 82% опрошенных россиян ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, возврата и страхования поездок", - добавили в компании.

Исследование проводилось по заказу Booking.com в июле 2020 года среди взрослых респондентов, которые совершили поездку с целью отдыха или бизнеса за последние 12 месяцев и планируют путешествовать в следующие 12 месяцев, когда будут сняты ограничения. В нем приняли участие почти 21 тысяча туристов, в том числе более тысячи россиян.