"Интерфакс" подвел итоги участия в образовательном проекте "Архипелаг 20.35"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" подвела итоги участия в образовательном онлайн-интенсиве "Архипелаг 20.35", определив победителей конкурса по поиску решений для оценки эффективности закупок в сфере здравоохранения с применением технологий машинного обучения.

Конкурс был организован в рамках "Университетской Программы "Интерфакса": Цифровые технологии для образования и науки", которая направлена на повышение квалификации молодых специалистов, преподавателей и научных сотрудников, внедрение современных практик по работе с большими данными в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность ведущих университетов страны и исследовательских центров.

На площадке Санкт-Петербургского государственного университета в партнерстве с Банком ВТБ на период реализации онлайн-интенсива была открыта "Лаборатория "Интерфакс-Лаб", задачей которой является организация обмена знаниями и поиск новых подходов к решению бизнес-задач с применением искусственного интеллекта, что позволяет находить новые методы автоматизации и упрощает "ручные" процессы.

Перед участниками лаборатории "Интерфакса" была поставлена задача по мониторингу цен на закупаемые лекарственные препараты и оборудование с целью моделирования процесса контроля расходования бюджетных средств заказчиками.

На первом этапе работы эксперты "Интерфакса" и компаний-партнеров провели серию мастер-классов по современным алгоритмам мониторинга экономической ситуации в условиях кризиса и машинному обучению для решения прикладных задач. Затем участникам для самостоятельной работы и решения поставленной задачи был предоставлен заранее подготовленный набор данных из системы "Маркер-Интерфакс" с информацией о товарах из контрактов, опубликованных в ЕИС. Участники могли использовать различные методы анализа - начиная с простейшей описательной статистики для выявления аномалий и заканчивая сложными методами распознавания текстов и выявления аномальных поведенческих паттернов.

"В ходе решения практических задач, поставленных в рамках лаборатории, все студенты продемонстрировали высокий уровень владения компетенциями анализа слабоструктурированных данных и выявления с помощью методов машинного обучения аномалий, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении участников торгов в период пандемии", - отметил директор Исследовательского центра "Интерфакс-ЛАБ", член конкурсного жюри Илья Мунерман.

Участниками конкурса стали 20 человек, шестеро из которых вышли в финал, предложив на рассмотрение жюри наиболее интересные решения.

По словам руководителя проекта "Маркер-Интерфакс" Евгении Бенгиной, "ряд из представленных на конкурсе решений заслуживают внимания, в дальнейшем некоторые из предложенных подходов могут быть использованы для развития функционала нашей системы".

Образовательный проект "Архипелаг 20.35", стартовавший 7 ноября и завершившийся 21 ноября, нацелен на формирование команд специалистов, способных создавать проекты в области искусственного интеллекта. В числе его организаторов Агентство стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", "Университет 20.35", Платформа НТИ.

Санкт-Петербургский государственный университет - один из крупнейших научно-образовательных центров Европы. Сегодня здесь учатся более 20 тыс. студентов, работают лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, созданы более 15 крупных лабораторий и 26 ресурсных центров, входящих в ведущий научный парк страны.

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