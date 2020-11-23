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В Петербурге подсчитали прибыль от продления времени продажи спиртного

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Продление на один час времени розничной продажи алкоголя в Санкт-Петербурга добавит городскому бюджету ежегодно более 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по торговле Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" Ольга Волкова.

"Дополнительное разрешенное время продаж увеличит поступления в бюджет Санкт-Петербурга: более 220 миллионов рублей от продажи акцизов и более 2 миллиардов рублей от розничных продаж в год", - сказала Волкова.

Она добавила, что в период пандемии ограничения времени продажи алкоголя усугубляют ситуацию, поскольку высокая концентрация покупателей, желающих купить алкогольную продукцию с 20.00 до 22.00, значительно повышает риск инфицирования.

Инициатива продления времени продажи алкоголя в Петербурге прошла обсуждение в комитете по торговле и получила поддержку палаты, сказала Волкова.

По ее словам, практика и существующая статистика показывает, что легальная торговля качественным спиртным снижает возможности для продажи контрафакта и спиртосодержащих суррогатов, что также уменьшает смертность из-за употребления некачественного алкоголя. В то же время ограничения времени продажи затрагивают добросовестных участников рынка и создают дополнительные выгоды от ведения своей деятельности недобросовестным.

Волкова добавила, что ранее отдельные субъекты РФ выбирали путь запретов в качестве главного инструмента борьбы со злоупотреблением алкоголем, однако практика показала, что это не приводило к ожидаемым результатам, а зачастую вызывало обратный эффект - увеличивалось потребление контрафактного спиртного.

По данным палаты, в Петербурге ежегодно продажи алкогольной продукции растут в среднем на 15%, однако, как подчеркивают в организации, данные цифры являются не показателем увеличения потребления спиртного, а индикатором перехода продаж из нелегального оборота в легальный.

Ранее председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок сообщил "Интерфаксу", что депутаты обсудят инициативу продления времени продажи алкоголя до 23.00 по московскому времени. Он отметил, что губернатор Петербурга Александр Беглов в целом положительно оценивает это предложение.

С октября 2013 года розничная продажа алкоголя в городе разрешена с 11.00 до 22.00 по Москве. До этого продавать алкоголь можно было до 23.00.

Ольга Волкова Петербург Денис Четырбок

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