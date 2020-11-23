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Каждый шестой проверенный за выходные водитель в Петербурге и области был пьян

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей провели сотрудники ГИБДД в Петербурге и Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

По ночам с 20 по 23 октября полицейские проверили более 1,5 тыс. водителей, 250 из них находились в алкогольном или наркотическом опьянении. При этом 36 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении них возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ, сказали в ведомстве.

В рейде задействовали десятки экипажей ДПС, наряды патрульно-постовой службы полиции, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения "Гром" и мобильные медицинские лаборатории.

В МВД полагают, что подобные рейды помогут сократить количество ДТП, поскольку пьяное вождение является одной из главных причин аварий на дорогах.

Петербург Ленобласть

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