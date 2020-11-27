В Google допустили, что реклама наркотического контента могла обойти фильтры

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Политика использования сервисов Google запрещает рекламу наркотиков и других товаров и услуг, вредных для здоровья, ее немедленно удаляют, но иногда фильтры не справляются, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"К сожалению, иногда злонамеренным рекламодателям удается обойти наши фильтры, - сказали представитель компании. - Мы незамедлительно реагируем на нарушения, как только нам становится о них известно".

Ранее 27 ноября Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом - как в доменной зоне .com, так и .ru. О появлении рекламы наркотических сайтов сообщила "Лига безопасного интернета".

Роскомнадзор также потребовал, чтобы Google проверил корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.