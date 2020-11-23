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Мишустин поддержал идею сделать COVID-рекомендации обязательными для бизнеса

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса должны быть закреплены в качестве обязательных санитарных правил для работодателей, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вопрос закрепления в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению, важен, потому что это поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции", - заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

Так он отреагировал на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, предложившей закрепить руководства по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер для профилактики коронавируса, разработанные ведомством, в качестве обязательных требований для предприятий и организаций различных отраслей экономики.

При этом председатель правительства РФ сказал: "Важно, чтобы методические рекомендации были разработаны совместно с бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями и организациями". "И в тех местах, где они соблюдаются, риски инфицирования для персонала и потребителей, конечно, будут минимальны. Проработайте, пожалуйста", - сказал Мишустин.

Во время заседания глава Роспотребнадзора заявила также, что по данным ведомства, "максимальная заболеваемость (коронавирусом в РФ - ИФ) регистрируется у лиц работоспособного возраста от 30 до 64 лет".

Она добавила, что разработанные весной Роспотребнадзором совместно с бизнесом рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер для профилактики коронавируса обеспечивают безопасность как потребителей, так и работников, оказывающих услуги или производящих продукцию.

Кроме того, она сказала, что ведомство "продолжает работу по переводу в цифровой формат передачи тестов на коронавирус из лаборатории в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг".

"При соответствующей поддержке правительства и министерства цифрового развития нам уже удалось подключить 456 организаций, в сутки в режиме реального времени передается до 14 тыс. тестов и уже передано более почти 200 тыс. результатов, на Госуслугах уже создано более 60 тысяч справок, и время от получения результата до информирования пользователя не превышает 60 минут", - сказала Попова.

Она уточнила, что по завершении данной работы "мы сможем быстрее чем в течение 48 часов" информировать людей о результатах теста на коронавирус.

Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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