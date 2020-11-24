Forbes назвал "Яндекс" лучшим работодателем России

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Журнал Forbes опубликовал второй рейтинг лучших работодателей России, список из 50 компаний возглавил "Яндекс", пишет издание во вторник.

"Яндекс" улучшил свои позиции в рейтинге, в прошлом году IT-корпорация была на четвертом месте. "Сотрудники Yandex могут рассчитывать на высокие зарплаты, в штаб-квартире в деловом квартале "Красная роза" у них есть доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток", - отмечает Forbes.

На втором месте - алмазодобывающая компания "АЛРОСА". Средняя зарплата в 2019 году в компании составила 124 тыс. рублей, обращает внимание Forbes. Замыкает тройку лидеров Тинькофф Банк. В 2020 году он стал третьим по числу активных розничных клиентов после Сбербанка и ВТБ, пишет журнал. Это также одна из самых молодых финансовых компаний: средний возраст сотрудников составляет 28 лет.

Четвертое место досталось крупнейшей нефтехимической компании РФ "СИБУР Холдинг". На пятой строчке - Газпромбанк. В топ-10 рейтинга в порядке убывания также вошли производитель парфюмерии и косметики Splat, ВТБ, Сбербанк, МТС и золотодобывающая компания "Полюс".

Рейтинг составлялся на основании следующих критериев - средняя зарплата в компании в 2019 году, обучение сотрудников, соцпакет, условия труда, создание новых рабочих мест, благотворительность, инвестиции в инфраструктуру, экологическая политика организации. Кроме того, принималось во внимание мнение экспертов. С учетом всех этих критериев компаниям присваивался итоговой балл.

В прошлом году, когда Forbes впервые опубликовал рейтинг лучших работодателей, его возглавил "Норникель". В тройку лидеров тогда также вошли "Полюс" и Газпромбанк.