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Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник предложил депутатам пересмотреть варианты компенсации за ненормированный рабочий день, предусмотрев введение материальных выплат работникам.

"Трудовой кодекс еще с советских времен не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день (...) Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но это такая компенсация, которая далеко не всем нужна. Возможны разные пути решения этой проблемы - здесь может стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверно, есть возможности, связанные с введением материальной компенсации", - сказал Медведев на совещании по совершенствованию трудового законодательства.

Председатель партии добавил, что с момента появления понятия ненормированного рабочего дня в советском законодательстве его границы значительно расширились, что создает возможности для злоупотреблений им со стороны работодателей.

Также Медведев предложил пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной платы в российском законодательстве.

"Сейчас часто происходит ситуация, когда постоянная составляющая определяется на уровне МРОТ, а надтарифная сильно варьируется, поэтому все-таки и постоянная часть оплаты труда должна носить стимулирующую функцию - в конце концов это то, что работодатель гарантирует. Мы занимались и занимаемся этой проблемой применительно к бюджетникам, и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, но ее нужно посмотреть применительно к труду во всех отраслях, и не только в бюджетных, но и в коммерческом секторе", - сказал председатель "Единой России".

Дмитрий Медведев

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