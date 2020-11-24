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Возбуждено дело о захвате детей в заложники отцом в Петербурге

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент с удержанием детей в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга будут расследовать в рамках уголовного дела, сообщила журналистам в среду заместитель руководителя городского управления СКР Екатерина Гилина.

"Возбуждено дело по ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В результате переговоров подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказала Гилина. Она подчеркнула, что дети не пострадали.

Представитель полиции в свою очередь добавил, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ревность: мужчина заподозрил супругу в неверности и таким образом пытался привлечь к себе внимание.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что во вторник житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, мужчина был пьян, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Злоумышленник отпустил детей спустя почти пять часов.

По данным аппарата омбудсмена Санкт-Петербурга Анны Митяниной, дети - мальчики в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет. Мужчина является биологическим отцом двух из них.

7 октября семья встала на обслуживание в районном Центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСД) на основании сообщения из ОМВД о том, что в семье неблагоприятные условия проживания, и она находится в трудной жизненной ситуации.

По информации Центра соцпомощи, семья приехала из Архангельской области и жила в съемной квартире, имеет временную регистрацию в Петербурге с мая 2020 года.

Семья жила в нормальных условиях, отметили в аппарате омбудсмена. Там добавили, что как только дети окажутся в безопасности, они будут направлены в ДГБ №22. Семьей займутся органы опеки, они проверят, в каких условиях содержались дети.

Петербург

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