Полиция Калининграда занялась инцидентом с избиением актера Прилучного

Актер Павел Прилучный Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Калининграда занимается заявлением актера Павла Прилучного об избиении в местном клубе, сообщил "Интерфаксу" друг актера, калининградский бизнесмен Илья Васильев.

"Полиция уже занимается заявлением Прилучного о нападении на него в клубе Калининграда. Лично меня уже допрашивали следователи из уголовного розыска, хотя я не присутствовал в тот вечер в клубе "Завод" на улице Ялтинской. Но знаю точно, что там было точно нападение на Павла и нанесение ему тяжкого вреда здоровью. Это уже не штраф, а уголовное дело", - сказал Васильев.

По его словам, он находится в постоянном контакте с Прилучным. Актер чувствует себя нормально, настроен оптимистично и готов через две недели вернуться на съемочную площадку в Калининград, где снимается в очередном фильме.

В пресс-службе регионального УМВД информацию о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Прилучного "Интерфаксу" получить не удалось.

Как сообщали СМИ, актер Прилучный получил травму головы и был госпитализирован в Москве. По одной из версий, он пострадал во время конфликта в калининградском клубе.

Сейчас в Калининграде идут съемки сериала, в котором играет Прилучный. Ранее он уже неоднократно бывал в Калининграде на съемках.