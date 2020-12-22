Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Актер Павел Прилучный Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Калининграда расследует уголовное дело по факту избиения актера Павла Прилучного.

"Дело возбуждено по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Речь идет о 33-летнем гражданине. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального УВД Светлана Поставничая.

При этом источник в УВД уточнил агентству, что речь идет об актере Павле Прилучном, который и является потерпевшим по уголовному делу.

В конце ноября друг актера, калининградский бизнесмен Илья Васильев сообщил "Интерфаксу", что полиция проверяет информацию об избиении Прилучного в одном из клубов города.

Как сообщалось в социальных сетях и СМИ, артист получил травму головы, был госпитализирован в Москве. По одной из версий, он пострадал во время конфликта в одном из клубов Калининграда.

В настоящее время в Калининграде идут съемки сериала "В клетке", в котором играет Прилучный. Ранее он также неоднократно бывал в этом городе на съемках.