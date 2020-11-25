Вирусолог опроверг слухи о чипизации во время вакцинации

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения, заявил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

"Поскольку я немножко знаком с технологией производства вакцин, я не совсем представляю, какой должен быть уровень технологий производства этих чипов, которые можно спрятать в этой вакцине", - сказал Игнатьев на пресс-конференции в среду.

"Это настолько несуразно. Это, конечно, вызывает некоторый смех, но, наверное, люди думают об этом, считают, что это возможно. На мой взгляд, это вообще технически невозможно", - отметил он.

По его словам, любой чип сразу зафиксирует система контроля как чужеродный элемент. "При контроле такой вакцины с каким-либо чипом, скорее всего, сработает датчик механического включения", - пояснил Игнатьев.

"Если это какой-то биологический чип, то уж точно не в нашей стране с нашей задачей. Такой ерундой заниматься и каким-то образом делать биологическое чипирование...нам бы вакцину сделать", - сказал Игнатьев.

О чипизации

С начала пандемии коронавируса в соцсетях и блогах распространяется информация о возможном чипировании населения во время вакцинации от новой инфекции. Генпрокуратура РФ весной активно блокировала сайты "с ложной информацией о коронавирусе и обязательном "чипировании" людей после пандемии".

В сентябре в Минпромторге РФ сообщили, что в России планируют создать специальные чипы для вживления в тело человека, они помогут людям с ограниченными возможностями. "Например, есть интересное предложение - разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и дает возможность слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть", - заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак журналистам на форуме "Микроэлектроника-2020".

По его словам, чипизация становится нормой и подобные проекты развиваются во всем мире. "Наша киборгизация потихоньку идет. Вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает", - отметил чиновник.